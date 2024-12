Getty Images

, centrocampista e capitano dell'Atalanta, ha parlato a DAZN dopo la vittoria conquistata in casa della Roma:“Lo Scudetto? No, non ci stiamo ancora pensando. Bove sta meglio, abbiamo pensato tutti a lui e volevo cominciare con questo. Non parliamo di Scudetto ma di partita in partita. Vogliamo continuare così, la squadra credere negli obiettivi e nel suo modo di giocare. Anche qui a Roma la partita è stata difficile ma la vittoria alla fine ci da tanta carica”- “Sono onorato di ricevere un riconoscimento dalla città di Bergamo. Questo mi dà affetto e mi fa emozionare. Il legame con la città e i tifosi è qualcosa di speciale. Questa benemerenza è qualcosa di enorme e devo preparare il discorso”.

"Tanta roba, quella di oggi era una partita molto difficile. C'era grande equilibrio in campo, poi con un po' di fortuna il mio tiro è andato dentro. Tranne per un'occasione, abbiamo controllato bene la partita e avremmo potuto fare anche il secondo o terzo gol. Questa squadra sa giocare sempre con l'equilibrio giusto, complimenti a tutti noi. È sempre bello dopo una vittoria a Roma, ma restiamo coi piedi per terra. Questa vittoria ci dà tanta fiducia, insieme alla striscia positiva. Sono contento di non aver preso l'ammonizione stasera, così potrò giocare contro il Milan".