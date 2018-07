De Rossi, la Roma e l'Italia. Le sue uniche due maglie, le sue due seconde pelli, quelle con le quali è cresciuto, ha giocato e ha vinto. E, come scrive Il Tempo, con le quali è destinato a continuare. Partiamo dall'Italia, dalla Nazionale: ci sono stati dei contatti con Mancini prima del trittico di amichevoli. Scelta condivisa quella di restare a casa ma di ritrovarsi, poi, a settembre: il 7 c'è la sfida di Nations League contro la Polonia, e DDR, se starà bene, ci sarà. Non solo le prime partite, ma un nuovo biennio: De Rossi ha dato la sua disponibilità, sognando di vestire di nuovo la maglia dell'Italia in una competizione importante, come sarà Euro 2020.



RINNOVO - E qui subentra il rinnovo. Il giocatore ha il contratto in scadenza con il club giallorosso e vuole rinnovare per un'altra stagione: appuntamento con Monchi fissato a stagione inoltrata, con il ds pronto ad accontentarlo, ma ridiscutendo il suo ingaggio.