De Rossi: "Paredes giocherà in Primavera. Il 2 settembre la rosa non sarà quella di oggi. Soulé primo in 6 stats"

Gettyimages

Non solo Paulo Dybala (LEGGI QUI LE PAROLE SULL'ATTACCANTE ARGENTINO). Daniele De Rossi in conferenza stampa ha presentato anche la sfida contro il Cagliari che domenica sera vedrà l'esordio stagionale dei giallorossi. E fra i temi trattati ci sono anche Soulé e Paredes.



PAREDES OUT - "Non ci sono indisponibili, mi sembra. Leo Paredes giocherà con la primavera che è squalificato, perché è rientrato un po' più tardi e ha bisogno di giocare qualche minuto. Siamo contenti di avere questo sostegno da parte del nostro settore giovanile, giocherà x minuti che abbiamo già deciso".

"Sono le speranze e i sogni di altri otto, nove, dieci allenatori che bene o male lotteranno negli stessi obiettivi su per giù, chi più chi meno. Spero di continuare a vedere questo entusiasmo e questa dedizione al lavoro che hanno avuto i ragazzi in tutto il precampionato. La prima fase era piena di ragazzi giovani, che ci hanno dato una mano grande perché con la loro qualità hanno tenuto il livello dell'allenamento alto nonostante ci fosse comunque differenza".L'ultima parte è stata fantastica, abbiamo lavorato insieme, vorrei poter dire che quelli che ci sono oggi sono gli stessi che ci saranno il 2 settembre, ma sappiamo che non è così per nessuna squadra. Andremo a rilavorare su quello che abbiamo fatto anche in futuro, ma il sogno è di riuscire a riportare questa squadra il più in alto possibile, e secondo me la direzione mentale anche dei giocatori per ora, per quello che ho visto è ineccepibile".

"Giocatori forti e risultati buoni, solo quello m'interessa. Se qualcuno ha piacere a buttarla su altri temi io non devo neanche rispondere. Mi dovrebbero conoscere un pochino, io sto qui per fare una grande carriera da allenatore, per fare una grande stagione con la Roma, il mio obiettivo è solo quello. Far sì che la Roma il giorno che la lascerò sarà più forte, in una posizionbe di classifica superiore a quella che ho trovato."Il tasso di pericolosità del giocatore lo dice un po' quello che ha fatto l'anno scorso, a volte ci limitiamo a valutare il fatto che abbia giocato in una squadra che è retrocessa o il fatto che non lo so ci aspettavamo un giocatore che facesse, che avesse fatto 40 gol. Un giocatore che in cinque sei statistiche, sai queste che piacciono a noi quando diventiamo un po' nerd più che allenatori, che guardiamo il dato singolo, degli Under 23 mi sembra è uno dei primi in tutte le statistiche: assist, dribbling fatti, riusciti, tentati, pensati. Assist fatti, i passaggi chiave, passaggi filtranti, quindi quella è la pericolosa la sua".