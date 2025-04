De Zerbi contro tutti a Marsiglia: "Volete farmi fallire? E allora falliamo tutti". E si rifiuta di allenare i giocatori

dopo la pesante sconfitta di sabato scorso contro il Reims (la terza consecutiva e la quarta nelle ultime cinque giornate) che ha permesso al Monaco di effettuare il sorpasso in classifica, al secondo posto, nei confronti della squadra allenata daA 7 giornate dalla conclusione della Ligue 1 e conAnche per effetto dell'ultimo durissimo scontro col suo spogliatoio che rischia di minare il finale di campionato e la rincorsa all'obiettivo che la società ritiene imprescindibile, per questioni di prestigio ed economiche.Robertonei loro confronti - “Se io non vedo mai la mia famiglia, sarà lo stesso pure per voi”, avrebbe detto per motivare un eventuale ritiro a tempo indeterminato – con l'avallo dei vertici societari. Nelle figure del direttore sportivo Mehdi Benatia e del presidente Pablo Longoria. Tuttavia, secondo quanto ricostruisce L'Equipe,alla Commanderie, il centro sportivo dell'OM.Per il noto quotidiano francese,Una situazione di grandissima tensione che ha costretto il dsa prendere in mano la situazione: il dirigente marocchino si sarebbe trattenuto per circa un'ora all'interno degli spogliatoi per mediare con Greenwood (tra i più criticati dallo stesso De Zerbi nelle ultime settimane, ndr) e compagni, ma sferzandoli a sua volta in merito alla pessima prestazione nell'ultimo impegno di campionato. “”, avrebbe detto l'ex giocatore di Udinese, Roma e Juventus.Frasi che, secondo la ricostruzione de L'Equipe, sarebbero state accolte cona loro riservati in caso di sconfitta, come se fossero gli unici responsabili di ogni cosa. E non finisce qui., difensore spagnolo con un passato in Italia (Juventus, Sassuolo, Fiorentina e Frosinone, tra le altre)., in un momento evidentemente giudicato non adatto per mostrare tutta questa serenità, l'allenatore italiano sarebbe andato all'attacco: “”.Una serie di istantanee di una situazione esplosiva, che solo una striscia di risultati positivi metterebbe da parte, considerando la necessità di ricompattarsi per raggiungere almeno il terzo posto che qualifica direttamente alla prima fase della prossima Champions League senza passare dai playoff di agosto. E giàNonostante il contratto firmato fino a giugno 2027 e le ripetute dichiarazioni d'amore verso la piazza marsigliese, la luna di miele in Francia dell'ex allenatore di Sassuolo, Shakhtar Donetsk e Brighton sembra essere finita.