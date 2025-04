Marsiglia in crisi e De Zerbi sotto pressione: perché la Champions League è a rischio

La brutta sconfitta di Reims ha infatti spianato la strada al sorpasso del Monaco (vittorioso nello scontro diretto col Nizza) per ottenere la seconda posizione alle spalle del Paris Saint-Germain prossimo alla conquista del campionato. Mafurioso coi suoi calciatori dopo l'ultimo ko,, che non garantisce di diritto l'accesso al tabellone della prima fase di Champions.dell'ex allenatore del Milan Paulo Fonseca sono le quattro squadre che(5 vittorie e 2 pari), proponendosi come alternativa più credibile all'incontrastato dominio del PSG.conduttore nella stagione della squadra guidata da Roberto De Zerbi. A fronte di un rendimento importante contro gli avversari di alta classifica (due successi sul Lione, uno contro Lens, Monaco e Nizza), l(due volte con l'Auxerre e quella più recente contro il Reims, una col Lens) o contro rivali partiti non col favore del pronostico come lo Strasburgo.Ildelle ultime 7 partite di Ligue 1e presenta per De Zerbi una serie di ostacoli che rischiano di complicare l'ottenimento dell'obiettivo richiesto dal club, per una questione ovviamente di prestigio ma anche di consolidamento e crescita finanziari del club.(squadra ancora in corsa per fare ritorno in Europa)in casa. Ventuno punti a disposizione e ancora tutto in gioco, ma con un clima ed un ambiente che inizia a non essere più così favorevole all'allenatore italiano.Una volta emersi i dettagli della sfuriata di Roberto De Zerbi nei confronti dei suoi calciatori al termine della partita di Reims, non il primo richiamo rivolto ad un gruppo accusato di non avere la mentalità necessaria per ragionare da grande e mantenere una certa costanza di prestazioni,Il suo contratto col Marsiglia scade nel giugno del 2027, ma gli insistenti rumors di mercato su un possibile cambio di panchina e su un ritorno in Italia non contribuiscono in termini di serenità dell'ambiente.