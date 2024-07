De Zerbi: "Ho scelto Marsiglia perché mi ricorda Foggia"

un' ora fa

5

Roberto De Zerbi riparte dal Marsiglia. Dopo l'addio al Brighton, l'allenatore italiano ha trovato casa in Ligue 1 e a spiegare la sua scelta è stato lui stesso nella conferenza stampa di presentazione.



LA MOTIVAZIONE - "Ho scelto l'OM perché questo club mi ricorda molto la passione e la pressione che ho vissuto al Foggia. Il Velodrome accoglie quasi 70.000 persone, il clima è bello e caldo. Questo ambiente mi spinge a dare il meglio di me stesso".



IDOLI - "È un posto che mi ha sempre affascinato, da bambino ammiravo campioni come Rudi Völler e Chris Waddle. Il pubblico è molto caloroso e appassionato, un po' come me".