ha da poco compiuto 33 anni. Dal 2005 (primo campionato in Promozione col Toritto, dilettanti della Puglia) fino al 2018 (a Empoli) aveva segnato un solo gol in Serie A, col Bari del futuro ct Giampiero Ventura (un segno del destino). Dodici partite in tutto in A, poi il marchio “è un giocatore che fa la differenza solo in Serie B”. E in effetti a Empoli, stagione 2017-18, allenatori Vivarini e poi Andreazzoli, Caputo è diventato capocannoniere della Serie B con 26 gol. Aveva già 31 anni.: 17 reti nonostante la retrocessione degli azzurri. Il resto è storia recente, con i 21 gol realizzati nel Sassuolo e la conseguente e giustissima convocazione di Mancini in Nazionale. Prima volta in azzurro a 33 anni. Può sembrare un premio, ma forse è qualcosa di più.- Immobile è Scarpa d’Oro, Belotti è il primo concorrente di Ciro per la maglia di centravanti della Nazionale, ma Caputo ha qualcosa che manca a entrambi: gioca con la squadra e per la squadra e sembra ideale per il calcio di Mancini.Certo, accade raramente che un attaccante esploda a quei livelli quando sembra sul finire della carriera. Caputo è diventato consapevole delle sue qualità solo adesso e questo è il momento di sfruttarne le doti. Mancini, che sa di giocatori come pochi altri, non ha faticato a capirlo.