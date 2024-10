Del Piero alla Juventus: sì, ma è Dorotea, la figlia di Alex per le Under 17

, agli ordini di Luca Scarcella. Era il 2022 quando la figlia di Pinturicchio, ex capitano e leggenda bianconera, si allenava alla Continassa con il Team Usa delle Juventus Academy per la finale e papà Alex commentava: "Brava amore mio". Da lì è entrata nei radar bianconeri che hanno scelto di farla approdare a Torino.La giovane classe 2009, cresciuta nel calcio femminile americano, ora è pronta a seguire le orme di papà Alex e a vestire la maglia bianconera della Juventus. Ha firmato le pratiche per legarsi alla squadra con cui il papà ha scritto pagine di storia.

Evidentemente il calcio è di famiglia: anche il fratello di Dorotea,, gioca a calcio, e quest'anno fa parte dell', che com'è noto dispone di un sistema giovanile di livello assoluto. Chissà se presto sentiremo parlare dei fratelli Del Piero e delle loro gesta col pallone tra i piedi...