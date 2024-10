Infortunio Koopmeiners, cosa filtra per Juventus-Lazio

AFP via Getty Images

. Il centrocampista della Juventus non ce la fa a rispondere alla chiamata del ct dell’Olanda causa di un infortunio: è stato costretto a lasciare il ritiro degli Oranje per ile avvertita di nuovo col Cagliari uscendo al 45’. Il giocatore tornerà quindi a Torino dove verrà monitorato dallo staff medico della Juventus per recuperare dall’infortunio e tornare a disposizione di Thiago Motta.- L’obiettivo di Koopmeriners è quello di rientrare in campo subito dopo la sosta per la partita di campionato in programma sabato 19 ottobre allo Stadium contro la Lazio. L’olandese sfrutterà la pausa per le nazionali per mettersi alle spalle un infortunio che, al momento, non preoccupa eccessivamente considerando che il giocatore non scenderà neanche in campo con l’Olanda.

- A confermare il forfait dell’ex Atalanta è un comunicato ufficiale pubblicato dalla nazionale olandese: “Teun Koopmeiners non si unirà al ritiro degli Oranje a Zeist ogg. L'esame medico ha dimostrato che le prossime partite di Nations League saranno troppo presto per lui per esserci. Ronald Koeman ha convocato Guus Til per sostituirlo".