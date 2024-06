AFP via Getty Images

, figlio del presidente del Napoli Aurelio e a sua volta presidente delin nome della stessa proprietà, ha affrontato in conferenza stampa il tema relativo alle dichiarazioni spesso eccessive del padre in relazione alla multiproprietà:"Le parole di mio padre hanno fatto male anche a me, mi sono dissociato e da figlio mi ha fatto male., debbo conviverci e quando entra nella mia sfera lavorativa dopo tanto impegno diventa un danno. Non per giustificarlo, ma difendeva la multiproprietà, pur con espressioni sbagliate. Crediamo in due brand sportivi, lui ha avuto uscite infelici e ci siamo confrontati, ma la nostra proprietà immette risorse in queste società che così non falliranno mai. Tutti abbiamo un padre che può essere scomodo, ma il Bari è la mia società, la gestisco e la amo. Cessione? Ad oggi nessuna proposta vera e concreta, se dovesse arrivare la valuteremmo".

De Laurentiis sr, nel tempo, è arrivato a definireadducendo questa struttura familiare quale baluardo alle incursioni di fondi come il City Group.