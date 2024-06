Napoli, ora l'assalto a Buongiorno: sì del giocatore, il Torino resiste. L'idea è una contropartita

Calciomercato/Getty

. Cercasi difensore ai piedi del Vesuvio, qualcuno che sappia guidare la linea lì dietro e che possa ridare vita ad un reparto che quest'anno ha fatto acqua da tutte le parti. È stato individuato proprio in Buongiorno il profilo giusto da cui ripartire. E non è solo grazie all'arrivo di Conte, ma rappresenta un vecchio pallino di De Laurentiis, che ha fatto qualche sondaggio avanzato già nella finestra di mercato invernale.- La stagione di Buongiorno è stata importante, con la maglia del Toro si è reso protagonista di prestazioni di alto livello. Tra i migliori nell'ultimo campionato di Serie A. Eppure le cose non stanno andando nel migliore dei modi nel corso dell'Europeo con l'Italia. Spalletti sembra aver ormai scelto la coppia di titolari lì dietro, composta da Bastoni e Calafiori.

- Intanto in casa Napoli è in arrivo Rafa Marìn dal Real Madrid, per aggiungere qualcosina lì dietro. Buongiorno rappresenterebbe il rinforzo vero e proprio, quello che Conte sta corteggiando anche in maniera diretta., entusiasta di sposare il nuovo progetto e di essere allenato da Conte. C'è chiaramente il discorso Toro da affrontare, perchéServirà ancora un po' di tempo per entrare nella fase calda, perché il presidente granata attende lo sviluppo dell'Europeo sperando nell'inserimento e valorizzazione di Buongiorno. Che oggi è fermo a zero minuti.