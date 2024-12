Dele Alli assiste a Como-Roma: può iniziare ad allenarsi con la squadra di Fabregas

Getty Images

Il "è diventato ormai una meta abituale per tanti vip, legati o meno al calcio: gli attori Michael Fassbender, Adrien Brody e Keira Knightley sono solo gli ultimi di questo elenco ad assistere a una gara del, in particolare quella contro la, ma non sono gli unici.Il centrocampista inglese classe 1996 è svincolato dopo le ultime e infelici esperienze tra, condizionate da problemi psicologici che gli hanno precluso la carriera come ammesso dallo stesso ex prodigio del Tottenham.

Ora per lui può aprirsi una nuova porta: quella della Serie A.- Alli è stato avvistato in città e, come gli attori citati in precedenza,. La visita, ufficialmente, rientrerebbe nel progetto del club lombardo di invitare celebrità e volti noti per promuovere l'immagine della squadra. Ma ci sarebbe di più.- Secondo quanto riferito da Sky Sport,. Nella giornata di ieri l'ex Tottenham ha fatto visita al centro sportivo del club e questo ha alimentato la possibilità di vederlo presto agli ordini di Cesc Fabregas.

Per il momento la sua presenza resta una semplice visita, ma- Dele Alli è fermo da più di un anno e mezzo. L'ultima partita ufficiale giocata, con la maglia del Besiktas, risale alcontro l'Antalyaspor. Inevitabilmente, il centrocampista inglese avrebbe bisogno di un periodo di preparazione atletica prima di poter tornare in campo.