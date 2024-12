Inter-Como, siparetto tra i fratelli Thuram: Marcus segna e lancia un messaggio a Khephren in tribuna

Marcus cerca il fratello Khephren in tribuna



Siparietto al termine del match tra, gara disputata a San Siro e che ha chiuso la diciassettesima giornata di Serie A., autore di un’altra grande prestazione, coronata dal gol allo scadere - una conclusione sotto l’incrocio che ha sorpreso Pepe Reina - ha rivolto subito un pensiero al fratello Khephren, centrocampista della, presente sugli spalti per assistere al match del Meazza.Le telecamere di DAZN hanno immortalato il momento in cui Marcus, dopo aver tolto la maglia per esultare, si è guardato intorno alla ricerca di Khephren. Una volta individuato, il classe ’97 ha mimato con il braccio la potenza del suo tiro e, stando alla lettura del labiale, avrebbe scherzosamente chiesto al fratello: “Hai visto che gol che ho fatto?”.