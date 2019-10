4 gol nelle ultime due partite, primo posto in classifica e tra le poche squadre imbattute in Europa. German Denis trascina la Reggina dopo un avvio con qualche problema fisico, al polpaccio sinistro, è tornato il Tanque di Napoli, Udine e Bergamo. E si racconta a la Gazzetta dello Sport: "Non mi aspettavo un’accoglienza del genere. I calabresi assomigliano agli argentini: lo stesso calore, lo stesso attaccamento alla squadra. Contento di aver ripagato in parte il loro entusiasmo. Mi davano per finito? E invece sono tornato asciutto e in forma, nessuna dieta. Sono stato solo frenato da una piccolo guaio fisico dovuto al cambio di preparazione".



PERCHE' REGGIO - "Venezia, Cremonese, Palermo e Juve Stabia? A Reggio c’è un ambiente speciale, mi è stato proposto un progetto biennale e io voglio essere protagonista. Il presidente vuole portare la Reggina dove merita, ha grandi idee, sono fiducioso".



SULLA SERIE C - Già in terza serie con il Cesena 10 anni fa, l'ex Atalanta la ritrova così: "Questo è un campionato di alto livello con squadre importanti come Bari, Catania e Avellino. E sono cambiato io: a Cesena ero giovane, forse non ero pronto per il calcio italiano".



I GOL - "Tutti i gol sono difficili. La rovesciata al Sassuolo con l'Atalanta il più bello. Con quello al Milan quando ero a Napoli, se lo ricordano ancora. Anticipo su Thiago Silva e colpo di testa".



L'ATALANTA - "Andato via presto? Pensavo di essere alla fine del ciclo, che tornare in Argentina fosse la cosa giusta. Ma non ho rimpianti. Lo straniero con più gol all'Atalanta? Un record di cui vado orgoglioso. Ma prima o poi il Papu Gomez (fermo a 43, ndr), mi batterà".