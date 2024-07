Depay svincolato, offerto al Milan: l'aggiornamento

Redazione CM

35 minuti fa

Potrebbe esserci l'Italia nel futuro di Memphis Depay. L'attaccante olandese, impegnato con la nazionale di Koeman agli Europei (questa sera sfiderà l'Inghilterra per un posto nella finale di domenica contro la Spagna) ha deciso di lasciare l'Atletico Madrid dopo un'annata sulle montagne russe e, da svincolato, accetterà la migliore offerta. Per il momento la testa è solo sull'obiettivo con la sua nazionale, poi si concentrerà sulla nuova avventura. Un nuovo club che possa soddisfarlo dal punto vista economico e soprattutto sportivo. Nell'ultima stagione in maglia colchoneros, Memphis Depay ha collezionato 31 presenze, 9 gol e 2 assist, ma solo 11 di queste da titolare.