Fiorentina, nome a sorpresa per l'attacco. I viola provano il colpo Depay a zero

Continua ad arricchirsi la rosa dei nomi che la Fiorentina sta sfogliando per regalare a Raffaele Palladino un grande centravanti per la prossima stagione. Stando a quanto scrive stamani La Gazzetta dello Sport, i viola stanno preparando un grande colpo:Classe '94, Depay è sotto contratto fino al 30 giugno con l'Atletico Madrid ma lo svincolo è praticamente scontato. La strada, si leggge, sarebbe ancora molto lunga ma la dirigenza gigliata sta seriamente pensando all'olandese. Resta un ostacolo non da poco, quello relativo al l'ingaggio del ragazzo, che a Madrid percepisce un ingaggio da 4 milioni di euro netti. Ma l'entourage di Depay starebbe già imbastendo una trattativa con un club italiano e questo chissà che non possa essere proprio la Fiorentina.

