Getty Images

Milan, Quagliarella vota Memphis Depay: "Profilo più giusto. Zirkzee? Una seconda punta"

53 minuti fa

2

Fabio Quagliarella parla del mercato del Milan e dell'idea Memphis Depay. Queste le parole, a Sky Sport, dell'ex attaccante della Juventus, tra le altre.



IL PRESCELTO - "Depay è quello più giusto, con più esperienza, abituato a giocare campionati importanti con squadre importanti. Quando indossi la maglia del Milan, comunque... non è facile giocare a San Siro. Io voto lui, Zirkzee è un gran bel giocatore, ma è più una seconda punta a parer mio".



IL PROFILO - L'olandese lascerà l'Atletico Madrid a zero e sarà un parametro zero. Tanti i club interessati a prenderlo, anche la Fiorentina. Il Milan però potrebbe approfittare della sua situazione contrattuale e regalare a Fonseca una punta d'esperienza.