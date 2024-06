AFP via Getty Images

Deschamps e la frecciata a Milan e Roma: "Poco simpatica la tournée in Australia in pieno ritiro..."

40 minuti fa



Non solo campo e mercato nella lunga intervista del Commissario Tecnico della Francia Didier Deschamps che, alla Gazzetta dello Sport, ha colto l'occasione anche per lanciare una frecciata importante a Roma e soprattutto Milan club in cui ha diversi convocati. Le due società italiane hanno infatti organizzato una tournée in Australia da poco conclusasi con un'amichevole vinta 5-3 dai giallorossi, ma proprio l'evento in sé ha lasciato quantomeno perplesso il ct francese.



Rispondendo a una domanda su Theo Hernandez e il suo futuro possibile lontano dal Milan, Deschamps ha tirato la bordata ai rossoneri: "Ne abbiamo parlato a marzo. In generale non c'è lo stesso entusiasmo della stagione dello scudetto, ma mi sembrava fosse felice al Milan dove ha fatto pure il capitano, da straniero. Comunque, organizzare una tournée in Australia in pieno ritiro della nazionale non è molto simpatico".