Deschamps lascerà la Francia dopo i Mondiali 2026: "Devi saper dire stop"

AFP via Getty Images

, ma non da subito: ci sarà il tempo per lui di guidare i Bleus in un ultimo grande torneo internazionale, la Coppa del Mondo delin Messico, Canada e USA.In un'intervista trasmessa da TF1, il 56enne allenatore in carica dal 2012 quando ha preso il posto di Laurent Blanc, ha spiegato: "Sono qui dal 2012. Ho programmato fino al 2026, la prossima Coppa del Mondo, ma mi fermerò lì perché prima o poi avrei dovuto farlo. Nella mia testa è tutto molto chiaro. Ho servito la Francia per tutto questo tempo con lo stesso desiderio e la stessa passione per mantenere la squadra ai massimi livelli. Quando una cosa è così bella, vorremmo che non finisse mai. Ma devi sapere come dire stop. Saranno trascorsi 14 anni, è molto tempo. Non cerco i record: la cosa più importante è che la squadra francese rimanga ai vertici, dove si trova da molti anni".

Con la Francia, Deschamps ha vinto il Mondiale del 2018 e la Nations League nel 2021, finalista sconfitto dall'Argentina invece a Qatar 2022.