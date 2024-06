Deschamps non si sbilancia su Mbappé: "La maschera limita la visuale". E difende Griezmann

AFP via Getty Images

Didier, allenatore della, ha parlato in conferenza alla vigilia dell'ultima sfida del girone contro la Polonia:? Ogni giorno va sempre meglio, l’ematoma si è riassorbito e lui ha fatto l’abitudine alla maschera. Kylian ha voglia di giocare, la stessa che aveva qualche giorno fa prima dell’Olanda. La maschera non impatta sulla respirazione nasale, ma sulla visione sì, la limita lateralmente, restringe l’angolo di visuale. I contatti sono ovunque, in tutti i duelli. Deve abituarsi, sembra che abbia gli occhiali in 3D".

- "Ha avuto una stagione impegnativa e non è facile. Contro l’Olanda è migliorato, avuto due grosse occasioni: se ne avesse concretizzato almeno una, avreste giudicato in maniera diversa la sua partita. La Polonia è già eliminata, ma non ci regaleranno niente, saranno motivati".