Deschamps: "Pogba? Non posso crede si sia dopato volontariamente. Aspettiamo il Tas, gli auguro di tornare"

Non solo campo e mercato con i protagonisti del prossimo Europeo sono stati al centro della lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport dal ct della Francia, Didier Deschamps. L'ex giocatore e allenatore della Juventus si è soffermato anche sulla situazione del centrocampista Paul Pogba, squalificato per doping e ancora sotto contratto sebbene al minimo salariale con la società bianconera.



Che ne pensa del caso Pogba?

"Sono dispiaciuto. Ci sentiamo spesso. Ha vissuto un periodo difficile. L’avrei portato al Mondiale se non si fosse infortunato. Conoscendolo non posso credere si sia dopato volontariamente. C’è però una positività, attendiamo l’appello dal Tas. Gli auguro di tornare in campo, ha la forza mentale per farlo"