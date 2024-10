Dest: "Milan? Mi è piaciuto, ma non ero pronto. Pioli parlava solo italiano, serviva un interprete"

torna sull'avventura al. L'ex giocatore rossonero, oggi al Feyenoord, ha concesso una lunga intervista a The Athletic, nella quale ha parlato nuovamente dell'esperienza in prestito in Italia, non all'altezza delle aspettative, e di alcuni problemi con, allenatore del Diavolo.- "Mi è piaciuto, ma non ero pronto. E' stata una grande lezione. Se vado da un'altra parte, devo essere mentalmente pronto".- "Quella sera ho giocato la mia peggior partita di sempre. Ero nuovo in squadra e i giocatori non capivano il mio stile di gioco. Con gli uno-due e vari, non sentivo connessione ed ero poco concentrato, non ero in partita. Lo sento ancora addosso. Mi do un 3 per quella notte. E' stato brutto e lo so. Lo accetto. Ho imparato molto da lì. Poi ho conquistato ritmo in squadra ed è stato bello. Ero uno dei migliori in allenamento, ho iniziato a giocare e hanno iniziato a darmi di più la palla sulla destra. Avevamo Rafael Leao a sinistra. Poi ho giocato un buon Mondiale ma quando sono tornato ho avuto qualche problema con l'allenatore".

- "Non potevo comunicare con lui. Parla solo italiano, quindi dovevamo avere un interprete. Non ho giocato molto ed essendo in prestito non ero così motivato a imparare l'italiano. Ho iniziato a pensare che non sarei rimasto lì a lungo".- "Mentalmente, non ero pronto. Ero troppo concentrato sul Barcellona e non capivo appieno che grande club fosse il Milan. Non avevo lasciato il Barcellona nel modo giusto e mi sentivo ferito. Il Milan sarebbe stato un club perfetto. E' stato un peccato come è andata. Avevo 21 anni. Non capivo nemmeno perché non giocassi in quel momento. Pensavo che mi avessero preso in prestito per giocare. Ho sentito tutto al massimo livello e so cosa fare per tornarci".