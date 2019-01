Kouame-Napoli e Piatek-Milan, Giorgio Perinetti parla a tutto campo. Intervenuto a 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il dg del Genoa fa il punto sui due attaccanti, corteggiati sul mercato.



KOUAME-NAPOLI - "Stiamo parlando, c'è stato un approccio tra i presidenti, anche impegnativo per così dire. Ora bisogna passare alla fase operativa, con i dettagli di vari bonus e tecnicismi, che sono quelli che contano alla fine. L'inserimento di altri azzurri nell'affare come contropartite? Non ne stiamo parlando ma, eventualmente, sarebbero operazioni separate".



MILAN-PIATEK - "Lo abbiamo letto sulla Gazzetta, l'indiscrezione ci ha sorpresi e ci rende orgogliosi il fatto che un nostro giocatore sia così cercato, ma una trattativa con i rossoneri non è ancora iniziata".