Ospite negli studi di Sky, Paolo Di Canio non usa certo mezze misure per giudicare Adrien Rabiot: “Rabiot cos'è? Lega il gioco? Anche al PSG ha segnato 20 goal in 250 partite con una squadra che crea venti azioni da rete a gara e lui gioca da mezzala offensiva, perché è uno con qualità tecniche, elegante... Non tira mai; non fa un assist verticale veloce, addosso al compagno; non va deciso sui cross e non riempie l’area di rigore. Dici: "Stai parlando di uno che non può giocare a calcio? Cos'è?".