Di Canio: 'L'Inter è in ritardo di tre anni. Onana? Sembrava fosse andato via Buffon, faceva due papere a partita'

Paolo Di Canio, ex attaccante e ora apprezzato commentatore per Sky Sport, non è certo uno che le manda a dire. Le sue opinioni sono sempre precise e ficcanti, come i pensieri che ha espresso nella serata di domenica sull'Inter e sul suo ex portiere, André Onana, ora al Manchester United.



SU ONANA E SOMMER - "Quando è andato via Onana sembrava che fosse andato via Buffon, è un portiere che ha fatto una buona stagione ma che all'Ajax faceva due papere a partita, solo che gli avversari i gol li sbagliavano - ha detto Di Canio -. Sommer ha collezionato tantissime presenze nella nazionale svizzera dove è il portiere titolare, è un grandissimo giocatore".



SU PAVARD - Poi Di Canio ha allargato il discorso a Pavard: "E' un campione del mondo, ha vinto tutto da protagonista, è diverso da un calciatore che paghi 50 milioni e magari è solo un prospetto" .



INTER IN RITARDO DI TRE ANNI - Sull'Inter in generale e sulla lotta scudetto, Di Canio non ha dubbi: "L'Inter è in ritardo di tre anni, per me era la più forte già tre anni fa e poi per inesperienza dell'allenatore e dei giocatori non è riuscita a vincere. La finale di Champions League dell'anno scorso, anche se persa contro il Manchester City, ha dato al gruppo una grande motivazione, quest'anno sta tirando fuori tutto perché la squadra c'era già tre anni fa, ma ora è arrivata alla sua completa maturazione. I nerazzurri stanno facendo delle cose meravigliose".