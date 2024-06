Di Canio si lascia andare: “Picchierei e prenderei per il collo due giocatori della Croazia”. Imbarazzo nello studio di Sky

Getty Images for Lega Serie A

In Italia è ancora viva l'emozione per il finale del match contro la Croazia: la rete di Zaccagni ha regalato agli Azzurri il pass per gli ottavi di finale contro la Svizzera. Ma tra chi ha voluto elogiare l’operato dell’esterno biancoceleste,Stiamo parlando di, opinionista di Sky Sport che, secondo quanto da lui sostenuto, nei panni del ct Dalic, avrebbe picchiato due suoi giocatori.L'ex attaccante della Lazio ha espresso la sua indignazione per il modo di difendere in particolare di Majer e Juranovic, pigri, secondo lui, nel difendere la propria posizione durante l’azione che ha portato al pareggio della formazione di Spalletti. Una situazione inaccettabile per Di Canio, che avrebbe meritato una violenta discussione negli spogliatoi: "Perché se tu vedi la corsa di ritorno è tutta esterna da questa parte e non stringono. Zaccagni fa una cosa meravigliosa perché all’ultimo respiro devi metterla lì per forza ed è un capolavoro.Solo quando fa l’uno due Calafiori, allora iniziano allora cominciano la corsa di ritorno e corrono in linea con Calafiori invece di recuperare la posizione il prima possibile stringendo perché è finita la partita. Meno male per noi. Guardali, uno gli va un po’ orizzontale e non gli corre dietro e qui la palla passa perché Juranovic non si abbassa e non stringe!".

Parole che hanno generato forte imbarazzo e gelo negli studi di Sky Sport.