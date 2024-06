Di Canio: "L'Inter non ha neanche un fuoriclasse, neppure Lautaro e Calhanoglu. Ora Inzaghi deve..."

Getty Images

, ex attaccante e attuale opinionista per Sky, è uno che non le manda certo a dire. Le sue opinioni sono spesso dirette e divisive, come quelle espresse in un'intervista rilasciata al Messaggero."In Italia la squadra nerazzurra non ha rivali, almeno per adesso, ma secondo me non ha neanche un fuoriclasse. Nemmeno Lautaro e Calhanoglu? Ottimi giocatori, non fuoriclasse. Guardate il centravanti: dilaga in serie A, fatica in Champions e ai mondiali perde il posto davanti ad Alvarez, del City. Il turco è bravo ma non spacciamolo per Xavi o Iniesta per favore".

"Simone è bravo, non ha fuoriclasse ma vince il campionato. Ora faccia il salto di qualità: deve competere sia in Champions che in Serie A, non continuare con la solita altalena, o l'una o l'altra"."Non ci sono campioni eccelsi nella nostra nazionale, non ci sono i fuoriclasse di una volta e allora la differenza può farla proprio il nostro ct. Sono fiducioso come si è già visto contro l'Albania. Ho visto Spagna e Germania andare a una velocità superiore. Aspettiamo la crescita di squadra, grazie a Spalletti, perché nessuno di questi giocatori in un mese può diventare fenomeno. Spalletti non può dirlo, ma non abbiamo avuto la forza di osare perché non abbiamo campioni".