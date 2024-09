Di Canio: "Speravo che Chiesa diventasse importante per la Juventus, invece..."

27 minuti fa



Paolo Di Canio, ex attaccante e oggi commentatore TV, ai microfoni di Sky parla del trasferimento di Federico Chiesa dalla Juventus al Liverpool: "Sono felice per Chiesa. Ci ha fatto sognare durante gli Europei, speravo che potesse diventare un campione e un giocatore fondamentale per la Juventus e l'Italia. Sfortunatamente, i gravi infortuni e alcuni problemi fisici ricorrenti non gli hanno permesso di fare un salto di qualità in termini di conoscenza, miglioramento tecnico-tattico e del suo gioco".



Di Canio aggiunge: "Quando è rientrato, si è concentrato sulla sua qualità e sulle sue giocate individuali. Non rientrava nei piani di Thiago Motta e del suo stile di gioco, ma alla fine ha trovato una nuova opportunità al Liverpool, una squadra che funziona e continua a farlo. Sarà una riserva, e in futuro sarà molto difficile che riesca a diventare titolare, nonostante non si possa mai dire mai. Con giocatori del calibro di Luis Diaz, Salah, Gakpo e Nunez, gli sarà molto complicato trovare spazio. Ci auguriamo che possa ritagliarsi un ruolo importante in una città meravigliosa e in uno stadio fantastico. Gli auguriamo il meglio e speriamo che possa ritrovare quello che aveva perso qualche anno fa, ovvero un ruolo di rilievo grazie al suo talento".