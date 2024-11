Di Mitri fra Schillaci e Suarez: Palermo e City Group pronti a lanciare il bomber del futuro

Il sogno di una vita l'ha soltanto sfiorato, ma più passano i giorni e piùsi avvicina a coronarlo. Il, che da qualche anno è passato sotto la guida del City Group, ha fra le mani un'autentica pepita d'oro, che di anno in anno sta crescendo arrivando a toccare con mano anche la maglia della prima squadra. E per un gruppo che su i giovani da tempo punta con forza, quella di Salvo può essere la parabola da mostrare al mondo per valorizzare ancor più il modello "extra-campo" che è stato messo in piedi in questi anni.

Salvatore Di Mitrie della sua città e dei suoi colori è innamorato perso. Come tanti bambini della sua età inizia a giocare a calcio fra i vicoli dei quartieri storici e nelle associazioni calcistiche cittadine, ma ben presto entra a far parte del settore giovanile rosanero facendo tutte le selezioni e diventando presto anche capitano delle squadre in cui gioca.e lui è riuscito ad entrare negli annali del club in un giorno particolare. Il, viene convocato da Eugenioper aggregarsi alla prima squadra che, arrivando da una serie di 5 pareggi consecutivi e in emergenza offensiva, lo chiamò in vista della gara poi vinta 5-2 contro il Modena.l giorno più bello della mia vita,che sia solo l’inizio per un grande futuro. Fin da bambino sognavo di entrare al Barbera e adesso ritrovarmi li è stata un’emozione indescrivibile, indossare la maglia della mia città è stato e sarà sempre un grande onore"