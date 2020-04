E non potrebbe essere altrimenti per chi nel proprio palmares personale vanta tra le altre cose un oro mondiale (vinto con un suo gol decisivo alla Serbia a fil di sirena nel 2011) e un argento olimpico con la Nazionale di pallanuoto, oltre a una miriade di successi con i club, tra cui dieci scudetti e sei Coppe dei Campioni. Ma l’attitudine al successo dinon si è esaurita con l’uscita dalla vasca avvenuta ormai quattro anni fa. Dal 2016 il Francesco Totti dell’acqua clorata ha continuato ad alzare trofei a ripetizione come presidente della Pro Recco, il club pallanuotistico più vincente al mondo.Calciomercato.com lo ha contattato in esclusiva nella sua casa di Chiavari per parlare con lui di waterpolo, calcio e non solo.Buongiorno Felugo, come sta vivendo questo periodo di quarantena? “Un po’ come tutti, stando in casa con la famiglia.che nessuno si aspettava di vivere in questa maniera e così a lungo.farlo per il bene di tutti e magari. Per me che sono spesso via per lavoro queste settimane rappresentano un momento importante per godermi finalmente un po’ di tempo assieme a mia moglie e ai miei tre figli”.Come organizzate le vostre giornate? “Direi piuttosto bene, nel senso che. Ci dedichiamo ai compiti, giochiamo, improvvisiamo un po’ di cucina e anche qualche balletto,. Compatibilmente con gli spazi domestici riusciamo infatti a non rinunciare agli esercizi fisici, facendoli in maniera insolita ma sempre divertente”.Venendo allo sport vero e proprio, anche il campionato di pallanuoto, che come sempre vede la Pro Recco protagonista assoluta, è ovviamente fermo. Quali sono le prospettive di ripresa? “AncheIn Serie A1 restano da giocare ancora nove turni di regular season, più l’appendice di play-off e play-out, il che significa che. Ma non credo sia un problema perchè nonostante i molti grattacapi che affliggono il nostro settore”.A giugno Recco, per la prima volta nella sua secolare e gloriosa storia sportiva, avrebbe dovuto ospitare le Final Eight di Champions League. Un evento atteso da sempre che ora corre il serissimo rischio di essere cancellato:Le gare che mancano sono tantissime maPurtroppo l’emergenza nel continente sta procedendo su tempi diversi e questo non aiuta.Di certo c’è solo che Recco dovrà attendere ancora per ospitare questo straordinario evento”.La Pro Recco, sia per blasone che per impostazione societaria, è considerata la Juventus della pallanuoto. Un parallelismo giustificato dalle rispettive bacheche e consolidato recentemente da alcune iniziative di stretto contatto tra la vostra e la loro dirigenza: “Essere accostati a loro è per noi un grande onore., aldilà del tifo, nessuno possa negare che soprattutto con l’avvento dell’attuale managementNoi siamo stati fortunati ad avere la possibilità di partecipare a qualche evento con loro. Iniziative per lo più promozionali, che hanno consentito di avvicinare due club molto diversi ma accomunati dall’identica mentalità vincente”.Un filo rinsaldato dalla sua passione personale per la Vecchia Signora:e sia io che i miei fratelli abbiamo appreso questo legame da nostro papà e da nostro nonno.Beh, in realtà una piccola eccezione cromatica ci sarebbe.... “In effetti oltre a quella bianconerala squadra della mia città, per la quale nutro un grandissimo affetto e che quando posso vado a seguire in Gradinata Sud al Comunale. Credo che il loro sia un piccolo grande miracolo sportivo, reso possibile dalla passione e dalla competenza di una grande persona qual è il presidente Antonio Gozzi”.In carriera, tra Pro Recco e Posillipo, ha vinto ben sei Coppe dei Campioni. Da tifoso della Juve invece non l’è andata finora altrettanto bene. Crede nella? “No. Anche perchè ioDa ex giocatore so quanto sia difficile vincerla. Il successo dipende da moltissimi fattori, non tutti affrontabili scientificamente., sono convinto che prima o poi quel giorno tanto atteso arriverà”.Tornando all’acqua clorata, il Settebello di Sandro Campagna campione del mondo in carica era una delle favorite alla conquista dell’oro olimpico. Pensa che il rinvio di un anno possa modificarne le ambizioni? “. Negli ultimi anni l’Italia ha dimostrato di avere una grande organizzazione. A livello di nazionale siamo quasi sempre andati a medaglia nelle manifestazioni più importanti, sia a livello di prima squadra che di giovanili. Merito di una squadra di tecnici federali molto ben preparati e dei club che credono nei giovani, allenandoli quotidianamente e facendoli crescere giorno dopo giorno”.Quasi come se fossero dei figli: "Esatto. A proposito, la devo lasciare. I bambini hanno già predisposto la cucina. Mi tocca tornare a lavorare…".