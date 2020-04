Sono più di 10mila i chilometri che separano testa e cuore di, ex centrocampista del. Un sospiro bello lungo prima di iniziare: "Sono a casa a Lecce insieme a mia moglie e i miei due figli, ma penso ai miei genitori e i miei fratelli in Uruguay". Anno 2020, distanze azzerate con un cellulare tra le mani: "Facciamo videochiamate tutti i giorni, anche se stiamo vivendo una situazione surreale".- Precauzioni a distanza: "In Uruguay il virus è arrivato in forma più contenuta rispetto all'Italia, ma io avevo avvertito la mia famiglia di non sottovalutare il problema. Il Paese sta affrontando l'emergenza con serietà e responsabilità". Come gli confermano anche i suoi amici uruguaiani: ". Cavani ha deciso di rientrare per stare vicino alla famiglia e per passare la quarantena nella sua casa in campagna, dove i figli hanno più spazio per giocare". Tra i Paesi più colpiti, invece, c'è la Spagna: "Ho sentito Suarez a Barcellona, lì sono stati troppo superficiali e l'esperienza dell'Italia non è servita da lezione. Madrid è nelle stesse condizioni di Milano".- Guillermo ha dovuto cambiare i piani a causa del coronavirus: "Avevo già prenotato il volo per tornare in Uruguay e andare a trovare la mia famiglia, ma appena è scoppiata quest'emergenza ho annullato tutto". Tutto bloccato, anche il debutto di Mangia e Giacomazzi sulla panchina di Malta è rimandato: "". E allora ci si accontenta di due calci insieme al figlio: "Sebastian ha 14 anni e gioca nelle giovanili del Lecce, è un centrocampista come me".- Oggi l'uruguaiano sta valutando il suo futuro, prima di entrare nello staff del ct è stato collaboratore dell'agente Alessandro Lucci: "Ho lavorato tre anni con lui, è stato un percorso formativo che mi ha fatto fare tante esperienze e ha arricchito il mio bagaglio, cosa che sta avvenendo anche in questa nuova avventura".. Non lo conoscevo personalmente, poi con Matias è nata una bellissima amicizia: è un ragazzo umile che ha fatto un percorso importante anche grazie all'aiuto del suo procuratore".- Intuizione di Corvino nell'estate 2001 (arrivò a Lecce insieme a Chevanton), Giacomazzi ormai si definisce un leccese d'adozione: "Sono 12 anni che vivo qui, ogni tanto sento ancora Chevanton, Vucinic e Siviglia, che allena la Primavera del Lecce". E pensare che prima di arrivare in giallorosso poteva già sbarcare in Italia: ", poi non si concretizzò perché ero ancora extracomunitario e non riuscirono a liberare un posto. Nel 1999/2000 sono stato vicino al Torino: avevo anche incontrato Mazzola, ma in quel periodo avevano problemi societari".". E così, Lecce fu. L'amore di una vita, quella città che ora è costretto a guardare solo dalla finestra.