, tecnico del Chieri, ha parlato in esclusiva a IlBianconero.com dell'amichevole di ieri con la Juventus.La nostra società è affiliata, c'è un ottimo rapporto tra le parti. Vista la pausa, la Juve cercava una squadra "soft" per mettere minuti nelle gambe a determinati giocatori. Ci hanno contattato e siamo stati ben lieti di giocare.Una Juve forte. Queste sono le partite che le squadre inferiori devono preparare solo dal punto di vista difensivo. Le dirò: abbiamo fatto bene, ma la differenza tra i giocatori chiaramente è stata notevole. La velocità di pensiero, i movimenti di palla: tutto diverso. Queste gare servono anche a noi per capire l'importanza delle categorie, di migliorarsi. I giovani hanno qualità importanti e hanno visto tanti ragazzi che magari sono partiti dalle serie inferiori e sono arrivati lì. Lì alla Juve. Fa capire quanto contino certi atteggiamenti.