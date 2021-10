Ex centrocampista bianconero, da quando ha lasciato la- 2018 -continua a seguirla da tifoso. Avvio difficile quest'anno, come qualche anno fa quando alla fine arrivò lo scudetto; ma niente confronti: "E' sempre complicato fare paragoni con il passato, conta solo il presente - spiega Marchisio a Tuttosport - La partenza della Juve è stata complicata, ci sono state assenze importanti e difficoltà sia nel gioco che nei risultati.- "Ha già dimostrato in passato di essere un leader quando era più giovane. Adesso ha più esperienza e sa quanto può dare. Sia lui sia gli altri. L'anno scorso sono arrivate critiche nonostante i due trofei vinti, è un segnale del fatto che la Juventus vuole stare sempre in alto e sia Paulo che i suoi compagni dovranno dimostrare sul campo di essere competitivi e attaccati alla maglia.- "Lo sto seguendo con interesse. E' un ragazzo giovane e italiano che va osservato ogni giorno, può diventare importante per la Juve; ma non dimentichiamoci di Chiellini e Bonucci.- "Senza Dybala e Morata è lui a fare la differenza, Chiesa è stato l'unico a dare la scossa alla squadra.. Arriveranno periodi in cui non gli verranno le giocate, è un passaggio inevitabile se si vuole diventare top player".- "Nelle due stagioni precedenti al suo ritorno sono state fatte scelte diverse rispetto al suo profilo;. Per questo non è stato semplice ripartire e dico che serve tempo. Il fatto di conoscere l'ambiente e le pressioni che mette, per Allegri è un vantaggio".