Dietrofront Morata: "Resto all'Atletico Madrid finché non vinco"

Niente Italia, ma anche nientenel futuro di: "".Tutto è cambiato nel giro di neanche 24 ore per l'ex attaccante di Real Madrid, Juventus e Chelsea, ora impegnato con la Spagna a Euro 2024. Un dietrofront repentino e netto, annunciato con un inequivocabile post su Instagram: "".

- Sembrava tutto fatto per il trasferimento del classe 1992 all', che aveva messo sul piatto uned era pronto a pagare lapresente nel contratto che lega Morata ai colchoneros fino al. Lì avrebbe trovato due connazionali, l'ex Real, fresco di firma, e il tecnico, ex allenatore di Getafe, Siviglia e Olympiacos.Niente da fare invece e niente da fare anche per le squadre della Serie A a cui era stato accostato nel corso delle ultime settimane, tra cui

- Ma a cosa si deve il cambio di rotta di Morata? L'attaccante aveva sollevato dubbi sulla propria centralità nel progetto dell'Atletico: "Immagino che quello che sta uscendo sulla stampa corrisponda al vero. Non ho parlato con nessuno, ma se vedo che vengono accostati i nomi di diversi attaccanti all’Atletico, forse significa che per loro non sono più una priorità. Ho quasi 32 anni e non posso restare per non giocare", aveva detto in un'intervista a El Larguero. Tuttaviaha confermato anche alla società la sua volontà di puntare su Morata e di volere fortemente la sua conferma e questo ha convinto il giocatore a tornare sui propri passi e a continuare l'avventura a Madrid. Per arrivare a vincere con la maglietta dell'Atletico, come promesso sui social.