Juventus, ecco le amichevoli estive: Norimberga, Brest e Atletico Madrid i test esteri

Getty Images

Norimberga vs Juventus - 26 luglio, Max-Morlock Stadion

Laè pronta a inaugurare la stagione 2024/2025 con una serie di impegni che inaugurano un anno ricco di impegni. Bianconeri che saranno impegnati in quattro test amichevoli di rilievo, che si disputeranno tra Italia ed Europa. Gli avversari saranno il Norimberga, il Brest, una selezione di Juventus Next Gen e Under 19 e, infine, l'Atletico Madrid.Il primo appuntamento estivo vedrà la squadra di Thiago Motta sfidare il Norimberga il 26 luglio al Max-Morlock Stadion in Germania. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 17:00. Questa amichevole segna la conclusione del training camp presso l'adidas HQ di Herzogenaurach, che si terrà dal 20 al 26 luglio. Un’occasione importante per i bianconeri di affinare la preparazione fisica e tattica.

Juventus vs Brest - 3 agosto, Stadio Adriatico di Pescara

Juventus vs Juventus Next Gen e Under 19 - 6 agosto, Allianz Stadium

Il secondo match di preparazione si svolgerà in Italia, precisamente allo Stadio Adriatico di Pescara, dove la Juventus affronterà i francesi del Brest. La partita è in programma per la sera del 3 agosto, con il calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. Un test significativo per misurare il livello di competitività della squadra in vista dell’imminente stagione.Il 6 agosto, l’Allianz Stadium ospiterà un allenamento a porte aperte con una selezione di giocatori della Juventus Next Gen e dell’Under 19 bianconera. L’orario dell’evento è ancora in via di definizione. Questa sfida rappresenta un’opportunità unica per osservare i giovani talenti del vivaio bianconero all’opera e per integrare ulteriormente la Prima Squadra.

Atletico Madrid vs Juventus - 11 agosto, Ullevi Stadium

L’ultimo appuntamento prima dell’inizio ufficiale della stagione sarà un’altra amichevole internazionale. La Juventus si trasferirà in Svezia, a Goteborg, per affrontare l’Atletico Madrid l’11 agosto all'Ullevi Stadium. La partita inizierà alle ore 15:00. Questo match offrirà un test probante contro una delle squadre più forti d’Europa, ideale per valutare la condizione e il potenziale della squadra bianconera.