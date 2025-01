Dinamo Zagabria-Milan, le pagelle di CM: Musah perde la testa, disastro rossonero. Si salva solo Pulisic

AFP via Getty Images

: si fa trovare pronto sulle conclusioni di Pulisic e Leao. Sicuro.: nel primo tempo annulla Pulisic. Meno preciso nella seconda frazione.: ottimo sia in fase di spinta che in quella difensiva.: ha vita facile contro un Milan spuntato.: vedi il compagno di reparto.: un martello, pressa tutto e tutti. E si inserisce con i tempi giusti nell'area avversaria.: prezioso lavoro tattico. (70' Rog s.v): lavora tanto per la squadra. (74' Cordoba s.v)

: il giocatore di maggior talento della formazione croata sale in cattedra e decide la partita. Suo il primo gol che indirizza la gara sui binari della Diamo Zagabria.: una vecchia conoscenza del calcio italiano rinasce proprio contro il Milan con un grande gol e tante giocate di qualità. (70' Ristovski s.v): si accende di rado ma risulta comunque utile con i suoi movimenti.: prepara bene la partita e ottiene un successo di prestigio ma che non basta per la qualificazione.: nessun super potere per il portiere francese in una serata difficile per il Milan.

: la partita contro la Dinamo Zagabria è lo specchio della stagione dell'inglese: male su tutta la linea.: un suo errore tecnico banale regala il gol del vantaggio alla Dinamo Zagabria. Serata da dimenticare in fretta. (46' Terracciano 5: Conceicao gli chiede di spingere ma l'ex Verona è troppo timido): grande grinta e volontà ma dal punto di vista tattico è un disastro.: un paio di spunti nella prima mezzora prima di scomparire dal campo.: sceneggiata inaccettabile che gli costa il rosso e al Milan costa la qualificazione. Perde la testa.

: corre tanto ma spesso a vuoto.: non entra mai in partita.: ci prova fino alla fine, pur non riuscendo ad offrire il meglio del repertorio. Realizza un gol di puro orgoglio.. un fantasma. (46' Chukwueze 5: ci prova ma con tanta confusione): poche idee e anche confuse.: sbaglia scelte e preparazione della partita. Ha grandi responsabilità per questa sconfitta.