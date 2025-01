AFP via Getty Images

, match in programma stasera alle 21 e valevole per l'ottava e ultima giornata della fase campionato di Champions League.Arbitro: François LetexierAssistenti: Cyril Mugnier - Mehdi RahmouniQuarto uomo: Jérémie PignardVAR: Willy DelajodAVAR: Bastien DechepyBaturina riceve palla su una punizione, palla per Gabriel che mette in mezzo e Kulenovic appoggia in rete, ma l'autore dell'assist è in fuorigiocoStojkovic appoggia a porta vuota su assist di Baturina, ma all'inizio dell'azione c'è un fallo di mano del 10 della squadra di Cannavaro

39' - ESPULSO MUSAH! Fallo davvero inutile da parte del centrocampista americano. Dopo un lancio di Misic, Stojkovic si infila tra Musah e Pavlovic. Prima di entrare in area, il centrocampista spinge ingenuamente il giocatore allenato da Cannavaro. Per l'arbitro, nessun dubbio: secondo giallo ed espulsione