La Serie A dice ancora no a Mediapro. Senza bisogno di un'altra votazione, i club della Lega Calcio hanno confermato quanto già deciso settimana scorsa: il gruppo spagnolo è fuori dai giochi per l'assegnazione dei diritti televisivi nel triennio 2018-2021. Non sono bastate le garanzie patrimoniali presentate ieri per un totale di 1,6 miliardi di euro.



Oggi pomeriggio sarà aperto un nuovo bando con i relativi pacchetti: le trattative private proseguiranno fino a venerdì 8 giugno, poi mercoledì 13 giugno ci sarà l'apertura delle buste con la scelta definitiva su chi trasmetterà nei prossimi tre anni le partite del campionato di Serie A.



Il presidente della Lega Serie A, Gaetano Micciché ha dichiarato: "L'assemblea si è occupata di due temi. Per prima cosa l'analisi dei documenti presentati da Mediapro, che non sono stati conformi con il bando e quindi inaccettabili. Poi abbiamo parlato del nuovo bando che verrà pubblicato intorno alle ore 13. E' un momento importante, si apre la fase di offerta dei broadcaster nazionali e internazionali. È il momento della valorizzazione del calcio italiano. Il contratto di Mediapro è risolto da mezzanotte scorsa. I 64 milioni d'acconto? Io rispetto i contratti, il contratto prevedeva una caparra che resterà nelle casse della Lega. Mi auguro che i broadcaster possano valorizzare il prodotto calcio".