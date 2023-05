Il Reading non ce l’ha fatta. La vittoria per 1-0 dell'Huddersfield nei confronti dello Sheffield United ha matematicamente condannato la squadra del centrocampista italiano Cesare Casadei alla retrocessione in League One, terza serie. L’ex Inter terminerà dunque il prestito e tornerà ad essere un giocatore del Chelsea.



I londinesi lo hanno prelevato dai nerazzurri durante la scorsa estate, sborsando 15 milioni di euro. Il centrocampista non ha mai giocato con la squadra titolare e, dopo una parentesi con la seconda squadra dei Blues, era stato prestato in Championship alla squadra di Ince, poi esonerato.