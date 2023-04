Disavventura 'curiosa' per Steven Zhang, recatosi la scorsa domenica al Castellani di Empoli per vedere da vicino la sua Inter. Il numero uno nerazzurro, vestito da rapper, riferiscono i colleghi de La Repubblica, non è stato riconosciuto all'ingresso dagli steward. Un contrattempo che ha fatto perdere tempo al giovane imprenditore cinese, poi regolarmente seduto in tribuna, lì dove ha assistito al netto successo dell'Inter (3-0 il finale).



Da mesi ormai Steven Zhang è in Italia per seguire da vicino le vicende in casa nerazzurra: l'attesa adesso è tutta per l'euroderby di Champions League col Milan. Di questo appuntamento il presidente ha parlato così: "Sarà una rivincita, per ciò che è successo in passato e per l'anno scorso. Siamo pronti".