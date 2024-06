Djimsiti: "Sia Italia contro Albania e non Scamacca contro di me"

Getty

difensore dell'Atalanta e capitano dell'Albania, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Italia, prima del raggruppamento per le due selezioni:"Sono da tanti anni in Serie A e tanti giocatori della Nazionale Italiana gioca nella Serie A, sappiamo contro chi giochiamo. Per quanto riguarda i punti deboli abbiamo analizzato tanti aspetti col nostro allenatore, sappiamo cosa fare. Ma chiaramente l'Italia ha vinto l'ultimo Europeo, sappiamo che è molto preparata e abbiamo il massimo rispetto".- "Tutte e tre le gare sono molto difficili e importanti, però chiaramente la prima partita può cambiare il nostro percorso dovessimo iniziare col piglio giusto. Potrebbe cambiare il discorso qualificazione".

- "Lo conosco molto bene, è da un anno che ci alleniamo insieme, tutti i giorni. Però non abbiamo parlato di questa partita: abbiamo festeggiato insieme quando abbiamo vinto l'Europa League, ma la cosa più interessante è Italia-Albania, non Djimsiti-Scamacca"."Le abbiamo analizzate le ultime gare dell'Italia e credo che l'allenatore sia stato capace di identificare i punti deboli e quelli di forza, cercheremo di sfruttare al meglio queste indicazioni"."L'esperienza conta tanto, non solo io ma anche il mister ha un passato in Italia. Tanti giocatori sono stati o sono in Italia, come ho detto tante volte può aiutarti questa esperienza ma giochi sempre contro l'Italia, una squadra che gioca per vincere il trofeo. Dobbiamo stare attenti".

"La vittoria dell'Europa League è stato un percorso e durante un percorso di crescita ci sono momenti positivi e negativi, quando poi la vittoria è vicina dai tutto per riuscirci. Ora siamo in nazionale e sarà importante approcciare al meglio il torneo e dare il massimo"."Sylvinho ha portato tanta gioia, tanto lavoro. Sappiamo quanto lavora quotidianamente in Albania per rendere la nostra nazionale più forte, è stato anche un grande calciatore e ci può dare tanto, l'abbiamo visto anche durante la fase di qualificazione. Tanti complimenti all'allenatore e al suo staff".