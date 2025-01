Getty Images

Djorkaeff: "Khéphren Thuram ha scelto la squadra sbagliata..."

Gianluca Minchiotti

11 minuti fa



Youri Djorkaeff, ex giocatore dell'Inter, intervistato dalla Gazzetta dello Sport parla dei fratelli Thuram: "Marcus ha sbrigato subito la parte più difficile del lavoro, capire che cos’è l’Inter, i suoi tifosi, San Siro. L’ho visto crescere, è un ragazzo molto intelligente e ha un tesoro in famiglia: Lilian conosce benissimo il calcio italiano. Marcus poi ci ha messo del suo, perché è un attaccante moderno che al lavoro per i compagni ha aggiunto i gol. E segnare a San Siro è speciale, come è speciale giocare per l’Inter: ci sentiamo spesso e glielo ripeto ogni volta. Lo dicevo anche a suo fratello Khéphren, sarebbe stato perfetto per l’Inter, ma ha scelto la squadra sbagliata... (ride, ndr). La crescita in nerazzurro farà salire di livello Marcus anche in nazionale: diventerà centrale per la Francia, ha tutto per esserne il leader offensivo".