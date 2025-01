AFP or licensors

Juventus, K. Thuram: "Mio fratello Marcus mi ha detto di vincere per l'Inter"

14 minuti fa



Khephren Thuram, nel pre partita di Napoli-Juventus, ha parlato a DAZN: "Speriamo di avere continuità, peccato, abbiamo fatto una buona partita con il Milan, ci è mancata un po' con il Brugge, siamo un gruppo giovane".



SULLA PARTITA - "Atteggiamento è sempre importante, dobbiamo essere aggressivi, vincere i contrasti. Strategia? Vediamo sul campo.



IL MESSAGGIO DEL FRATELLO MARCUS - "Mi ha scritto prima della partita, mi ha detto di vincere per l'Inter. Regalo a mio fratello? No, vincere per noi".