Inter, Thuram: "Ecco qual è il segreto per non sentire la pressione del Napoli"

Gianluca Minchiotti

29 minuti fa



Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, parla a Sky prima del match di oggi pomeriggio con il Lecce: "La Serie A, come la Champions, offre sempre partite difficili. Abbiamo una grande rosa, tutti possono giocare ed è quello che stiamo facendo. Le insidie principali oggi? Il Lecce è una squadra che gioca per salvarsi, è sempre difficile giocare sul loro campo. Dobbiamo cominciare bene, prendere il match in mano e cercare di fare le cose giuste. Il segreto per non pensare alla classifica e non sentire la pressione del Napoli? Giocare a calcio, come abbiamo fatto da bambini. Ora lo facciamo in Serie A, con la stessa gioia e la stessa voglia: giocare a calcio".