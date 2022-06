Un dolorosissimo atterraggio dopo aver accarezzato l'idea che bastasse una massiccia informata di giovani di talento per riavvicinarsi alle stelle raggiunte e toccate poco più di un anno fa con l'insperata apoteosi di Wembley.Un lavoro in profondità che non può essere giudicato per le alterne fortune della giovane Italia in una competizione particolare come la Nations League e con una collocazione temporale così anomala., a partire dal suo commissario tecnico.- Il trionfo all'Europeo ha rappresentato per tanti componenti di quella spedizione il punto più alto delle proprie carriere e, nel caso dell'ex portiere del Milan, il trampolino di lancio per proporsi su palcoscenici economicamente più appaganti.- tra cui quella del posto del titolare -di un ragazzo cheè incappato in una serie di svarioni che ne hanno minato l'autostima.per ridurli il più possibile. Che Donnarumma abbia dei problemi nella gestione della palla coi piedi non è un mistero e la papera concessa con la Germania in occasione della rete di Werner non è altro che una riedizione di quanto combinato solo pochi giorni fa nella fase iniziale della partita contro l'Inghilterra. Giusto per rinfrescare la memoria al distratto e permaloso numero uno della nostra Nazionale, particolarmente agitato anche nelle interviste post-partita.- Donnarumma ha dalla sua il vantaggio di essere ancora molto giovane e di possedere quindi margini di miglioramento ancora inesplorati nel suo modo di interpretare il ruolo, con o senza i piedi, a patto che l'approccio mentale diventi quello di un giocatore e di un ragazzo finalmente maturo. CheServe resettare tutto e subito, perché la prossima stagione è già alle porte e: il PSG del nuovo consulente dell'ares tecnica Luis Campos e che avrà un altro allenatore al posto di Pochettino si ripresenterà infatti ai nastri di partenza con gli stessi irrisolti problemi di gestione di uno spogliatoio ricco di stelle gelose l'una dell'altra. Servirebbe fare uno scatto in avanti e andare oltre certe logiche, vero Gigio?