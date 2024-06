Donnarumma, la mental coach: "La morte di Raiola e la sfida al Milan, che considera casa sua, è stato tostissimo"

GETTY

, parla dei suoi assistiti più illustri in un'intervista al Corriere della Sera. Prima dell’esordio all’Europeo, il capitano azzurro ha detto che «è importantissimo lavorare con un mental coach e lo consiglio a tutti, perché aiuta a restare in equilibrio e a non farti prendere dalle emozioni».«Piano piano si comincia a sdoganare il nostro ruolo, anche se ci sono allenatori che ancora hanno pregiudizi e i ragazzi hanno paura che si scopra: non vogliono far credere di avere dei problemi. Ma è impensabile allenare solo il corpo, perché reagisce alla mente».

«Se la mente è bloccata o in uno stato d’ansia, il corpo si irrigidisce. Succedeva a Marcell quando andava in gara: le gambe gli diventavano dure e non riusciva a correre».«Sì certo, lui è un ragazzo sensibile, buono, emotivo. E quindi delle volte si faceva prendere dal nervosismo, ma questo lavoro lo ha aiutato a riconosce sé stesso, i suoi punti di forza, a imparare a entrare nello stato di massima concentrazione, quello in cui escludi tutto l’esterno. E anche a riconoscere tutte le sue emozioni, senza avere più paura della paura».

«Il concetto è quello di essere radicati nel momento presente. Immaginiamo le radici che scendono dai piedi e affondano nella terra, perché ti danno la centratura, senti la forza della terra stessa. Le visualizzazioni sono potentissime: tutti hanno bisogno di essere radicati».(ride) «Me lo sono sentito dire anche da alcuni allenatori. Se visualizzi le radici non vuol dire che non puoi saltare. Semplicemente lo fai rimanendo centrato e focalizzato, non perdendoti in emozioni o pensieri. E così esprimi tutto il tuo potenziale».

«Le aspettative sono terribili e loro cercano delle strategie per essere sempre performanti. Questo però non va bene: se siamo troppo focalizzati sull’obiettivo da raggiungere con sudore e fatica, si arriva a un certo punto in cui non ci si diverte, ci si irrigidisce, non si festeggiano i risultati. Tutto questo crea fatica e tensione, fino ad arrivare agli infortuni».«Bisogna prendere consapevolezza che è una cosa normale e non bisogna cedere il proprio potere all’esterno: mi fido del mio giudizio e di chi mi può essere utile. Lavoro sulla vocina critica interiore, che ci vuole sempre perfetti per essere accettati dagli altri. Ed è quella che va in tilt quando subiamo le critiche esterne. E poi, tanto più sei criticato, tanto più significa che gli altri ci tengono a te: i tifosi riversano sui loro eroi aspettative ed emozioni».

«Sono state sottostimate tantissime cose. Uno si aspetta che questi ragazzi siano dei supereroi e poi si dice sempre ‘ma con quello che guadagnano’... Ma l’emotività non risponde ai guadagni. E quindi la morte del procuratore, la rapina in casa, sfidare il Milan che lui considera casa sua in Champions: tutto questo è stato tostissimo per Gigio».«Sì, Gigio era totalmente lì. Se volava una mosca, l’avrebbe presa al volo».

«Non l’ho letto, ma credo che Spalletti abbia una grande attenzione alla parte mentale. È bravo in tante cose, anche se penso che alcune volte sia un po’ troppo duro: se potesse aggiungere una parte di ascolto e gratificazione sarebbe altrettanto essenziale per i ragazzi e il loro equilibrio».«Con Gigio no, perché lui ha una parte femminile sviluppata, che è meravigliosa ed essenziale. Se gli uomini si mettessero in contatto con questa loro parte, mantenendo forte quella maschile, succederebbero cose strepitose».

«La capacità di visione, l’empatia, l’ascolto. E soprattutto l’intuizione».