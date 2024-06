Donnarumma: "L'Italia vuole tornare in finale agli Europei. Essere capitano è indescrivibile"

Il debutto agli Europei per i campioni in carica dell’Italia si avvicina: sabato 15, gli Azzurri allenati da Luciano Spalletti affronteranno l’Albania nel primo impegno del gruppo B, completato da Croazia e Spagna. Tra i protagonisti più attesi, eletto come miglior giocatore di Euro 2020, c’è ovviamenteQueste le sue parole ai canali ufficiali della Uefa: “Stiamo cercando di replicare anche quel feeling all’interno del gruppo, siamo pronti per un altro grande evento e sono felice di poter rappresentare di nuovo l’Italia”., oltre a quella di volersi confermare come uno dei migliori portieri al mondo: “E’ una responsabilità in più, anche se ci sono tanti altri compagni di squadra che potrebbero tranquillamente essere capitani a loro volta.”.