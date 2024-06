"L'Italia chiamò": Adidas e FIGC lanciano il VIDEO degli Azzurri a Euro 2024

Getty Images

L'si appresta a vivere l'avventura a: "Adidas e FIGC hanno il piacere di condividere il video dedicato all’avventura Azzurra ad EURO 2024.Il calcio e le grandi manifestazioni sportive sono da sempre un momento di grande unità ed identità nazionale. Per celebrare questa coesione che porta il Paese intero a vivere con grande trasporto l’attesa per il calcio d’inizio degli Europei in Germania, adidas e la Federazione Italiana Giuoco Calcio hanno realizzato un video che vuole racchiudere le emozioni che caratterizzano gli istanti prima del calcio d’inizio delle partite e in particolare quello dell’Inno di Mameli.

Calciatori e tifosi, insieme benché lontani, intonano le note dell’Inno nazionale in un crescendo fino all’esclamazione finale.“L’Italia chiamò”. SEEE!