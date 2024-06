Italia, Jorginho: "Siamo una grande squadra, ci aspettiamo molto da Scamacca"

Il centrocampista dell’Italiaha rilasciato alcune battute per il sito ufficiale della Uefa dal ritiro azzurro di Iserholm. “Crediamo in ciò che facciamo.Sappiamo cosa dobbiamo e cosa possiamo fare. Siamo in un girone difficile, ma giocheremo al massimo delle nostre possibilità. Stiamo crescendo come gruppo e cerchiamo di ascoltare il più possibile Spalletti”.Il calciatore dell’Arsenal e della Nazionale è uno dei campioni d’Europa in carica, avendo conquistato l’ultima edizione del torneo tre anni a Wembley, nella finale vinta dopo i calci di rigore contro l’Inghilterra. Sempre ai microfoni della Uefa, Jorginho ha espresso un parere anche su Gianluca Scamacca, bomber dell’Atalanta e tra i giocatori più attesi nell’Italia che sabato farà il suo esordio agli Europei contro l’Albania: “e deve mettersi a disposizione della squadra”.