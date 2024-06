Donnarumma paratutto a Euro 2024: per i bookie Gigio miglior portiere davanti a Neuer e Maignan

Uno difendeva i pali del Milan in passato, l'altro ha preso il suo posto nel 2021, riportando subito lo scudetto in rossonero. Sono Gigioe Mike, colleghi di ruolo e avversari adove oltre che per il titolo si sfideranno per il premio di miglior portiere. L'affermazione dell'estremo difensore azzurro, assoluto protagonista contro Spagna e Croazia, paga 4 volte la posta; più indietro il francese, fissato a 6,50 e preceduto anche dal tedesco Manuel Neuer a 4,75 e da Unai Simon (Spagna) a 6.– Quello in corso in Germania non è stato fin qui l'Europeo delle punte. Pochi i gol arrivati dagli attaccanti, soprattutto dai più attesi alla vigilia. Si è sbloccato ieri Kylian Mbappé, che nonostante il solo rigore siglato in tre gare è il favoritoper il titolo di capocannoniere, fissato a 6,50. Poi l'inglese Harry Kane a 7,50, seguito a sua volta da un trio di tedeschi: Jamal Musiala a 10, Kai Havertz a 13 e Niclas Fullkrug a 15, al pari di Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku.– Tra i migliori giovani si registra l'assenza dell'Italia nelle quote di: il favorito per il riconoscimento destinato agli under 21 è sempre Musiala, proposto a 3,25. Insegue lo spagnolo Lamine Yamal, il più giovane di sempre a esordire con la Spagna in un Europeo, fissato a 4,50, mentre chiude il podio dei quotisti Jude Bellingham, già protagonista di una stagione da urlo con il Real Madrid, offerto a 6.